Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα: Νεκρός 34χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων – 3 ακόμη τραυματίες

Ένας από τους τρεις τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Το ένα από τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο / Φωτό patris.gr

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ (5/1/2026) στην οδό Αντωνίου Πετραλιά στην είσοδο της Αμαλιάδας με έναν νεαρό άνδρα να χάνει την ζωή του στην άσφαλτο.

Ένας ακόμη νεαρός που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στην Αμαλιάδα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί ακόμα δύο τραυματίες οι οποίοι είναι πιο ελαφρά χτυπημένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο προκλήθηκε όταν το αυτοκίνητο που επέβαινε ο άτυχος άνδρας κινούνταν από κάθετο δρόμο και επιχείρησε να εισέλθει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από τον κόμβο της Κουρούτας προς την Αμαλιάδα.

Στο κόκκινο αυτοκίνητο επέβαιναν ο άτυχος 34χρονος και ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

patris.gr
Το σημείο του τροχαίου / Φωτό patris.gr

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

