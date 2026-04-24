Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με μηχανή, νεκρός ο 17χρονος οδηγός της

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα χθες (24.04.2026) στην Εύβοια. Τραγικό θάνατο βρήκε ο αναβάτης μίας μηχανής, ηλικίας 17 ετών, έπειτα από σύγκρουση με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στη διασταύρωση του κέντρου υγείας Αλιβερίου στην Εύβοια όταν ασθενοφόρο συγκρούστηκε με μηχανή.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 17χρονος οδηγός της μηχανής.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά του Α.Τ. Αλιβερίου.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το νέο δυστύχημα στην άσφαλτο.