Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα, νεκρός ο οδηγός

Το αυτοκίνητο κινούνταν από Πύργο προς Ταξιάρχη και για άγνωστο λόγο έφυγε από την γέφυρα σε παράπλευρο χωματόδρομο
Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια
Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε από γέφυρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη Βόρεια Εύβοια και το αυτοκίνητο κινούνταν από Πύργο προς Ταξιάρχη και για άγνωστο λόγο έφυγε από την γέφυρα σε παράπλευρο χωματόδρομο.

Σύμφωνα με το evima από την εκτροπή αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ο οδηγός.

troxaio evoia troxaio evoia

Στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική, η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
80
72
69
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη – Βελτίωση στα δυτικά και βόρεια
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά, αφου φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου
καιρος
Newsit logo
Newsit logo