Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα, νεκρός ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε από γέφυρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη Βόρεια Εύβοια και το αυτοκίνητο κινούνταν από Πύργο προς Ταξιάρχη και για άγνωστο λόγο έφυγε από την γέφυρα σε παράπλευρο χωματόδρομο.

Σύμφωνα με το evima από την εκτροπή αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική, η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.