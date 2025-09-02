Θάνατος 22χρονου στην Κόρινθο: Τα δύο τραύματα στο λαιμό και οι γρίφοι γύρω από τις συνθήκες που «έσβησε» ο νεαρός

Την άκρη του νήματος γύρω από το μυστηριώδη θάνατο του 22χρονου στον Άσσο της Κορίνθου ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να οδηγηθούν στα αίτια και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του.

Από τα ξημερώματα οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορινθίας, προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ ώστε να ρίξουν άπλετο φως στο θρίλερ που διαδραματίζεται εδώ και 14 ώρες στην Κόρινθο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 02:20 σήμερα (2/9/2025) όταν από το Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου της Κορίνθου ενημερωθήκαν οι αστυνομικές αρχές ότι απεβίωσε ένα άτομο το οποίο είχε μεταφερθεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα με ακατάσχετη αιμορραγία, έχασε τη ζωή του.

Ο 22χρονος που ήταν τραυματισμένος στο λαιμό με μαχαίρι, εντοπίστηκε σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις από το αδερφό του μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στον Άσσο της Κορίνθου. Εκείνη την ώρα στο σπίτι ήταν μόνο η μητέρα του, ενώ ο πατέρας του απουσίαζε. Ο πατέρας μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του ήταν αυτοί που μετέφεραν τον 22χρονο στο νοσοκομείο, ενώ οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Από νωρίς σήμερα το πρωί οι άνδρες των εγκληματολογικών ερευνών και της σήμανσης έχουν σπεύσει στο σπίτι που άφησε την τελευταία του πνοή ο 22χρονος. Κατά την πολύωρη παραμονή τους εκεί, προσπάθησαν να συγκεντρώσουν το κατάλληλο υλικό που θα τους βοηθήσει στις έρευνες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα οι γονείς, ο αδερφός η αδερφή κι άλλα συγγενικά πρόσωπα του 22χρονου βρίσκονται στην Αστυνομική Διεύθυνση της Κορίνθου και δίνουν καταθέσεις, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο. Από το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας έως και αυτό της αυτοκτονίας. Έτσι οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτημάτων γύρω από αίτια θανάτου, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έρευνα ο 22χρονος έχει δύο τραύματα στο λαιμό το ένα πιο βαθύ και το άλλο ρηχό.

Από την πλευρά του ο αδερφός του 22χρονου, φέρεται να έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι κάποια άτομα μπορεί να ήθελαν να κάνουν κακό στον αδερφό του. Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες το μαχαίρι φέρεται να έχει βρεθεί στο σαλόνι του σπιτιού, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν στρέψει και το ενδιαφέρον τους σε κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή προκειμένου να ελέγξουν εάν υπήρχε κάποια ύποπτη κίνηση.

Ο 22χρονος, που μόνο με τα καλύτερα λόγια τον περιγράφουν φίλοι, συγγενείς και γείτονες, πριν από ένα χρόνο είχε ένα τροχαίο ατύχημα. Τότε η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που παραβίασε το stop, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.