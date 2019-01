“Άκου Μαλβίνα, να στα πω να ξεκαθαρίσουμε τους όρους έτσι;” έλεγε ο Θέμος Αναστασιάδης στην καλεσμένη του, σε συνέντευξη στην εκπομπή “undernet” στην -τότε- ΝΕΤ, το 1998. Όπου Μαλβίνα, η αξεπέραστη Μαλβίνα Κάραλη φυσικά…

Ο Θέμος Αναστασιάδης, που έχασε απόψε, Τρίτη 21.01.2019, την μάχη με τον καρκίνο, είχε φιλοξενήσει την συγγραφέα, σεναριογράφο, δημοσιογράφο και παρουσιάστρια και το… ξεκαθάρισμα στο οποίο αναφέρθηκε ήταν το εξής:

“Πρώτον, you have the right to remain silent. Then, you can make one call. Then you can call your lawyer, not mister Katsantonis if possible. And then everything you say, maybe used against you”, έλεγε ο δημοσιογράφος στα αγγλικά και η Μαλβίνα Κάραλη απαντούσε: “Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα αγάπη μου“!

Για να συνεχίσει η Μαλβίνα: “Δεν θα καθίσω ήσυχη… σήμερα όχι. Και πρόσεξε γιατί γλυκιά – γλυκιά, ευγενική – ευγενική αλλά μη σου πω και κανένα έξω Θέμο απ’ την παράγκα“!

“Με παροτρύνεις να είμαι φρόνιμη εδώ; Γιατί μ’ έφερες;” συνέχιζε η Μαλβίνα Κάραλη και ο Θέμος Αναστασιάδης προσπαθούσε να… κάνει καλά τον χειμαρρώδη -όπως πάντα- λόγο της…

Το χιουμοριστικό “πινγκ – πονγκ” μεταξύ των δύο ήταν απολαυστικό, με τον γνωστό δημοσιογράφο να την ρωτά για μια δήλωση που είχε κάνει και την Μαλβίνα Κάραλη να τον “κατηγορεί” ως “αμοράλ τύπο”!

Όταν ο Θέμος Αναστασιάδης υποδέχτηκε την Μαλβίνα Κάραλη – Δείτε τα βίντεο της εκπομπής