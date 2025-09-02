Θέρμη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Porsche στο τροχαίο με 2 τραυματίες

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή Θεσσαλονίκης η 45χρονη οδηγός της Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα με τους δύο τραυματίες στη Θέρμη την Παρασκευή (29.8.25).

Στην κατηγορούμενη επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένει το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της στέρησης ικανότητας οδήγησης και της καταβολής εγγυοδοσίας 50.000 ευρώ.

«Χαίρομαι που σώθηκαν τα παιδιά και θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη», είπε η 45χρονη μετά την απολογία της.

«Δεν ισχύει ότι έτρεχα. Τα είπα όλα στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Ήμουν και η ίδια χτυπημένη και νοσηλεύτηκαν στο ΑΧΕΠΑ», πρόσθεσε.

«Σημασία έχει που σωθήκαμε τρεις άνθρωποι, θα ένιωθα τεράστιες τύψεις», επισήμανε.

«Δύο διαμάντια της δικαιοσύνης, μια καταπληκτική ανακριτικά, ένας φανταστικός εισαγγελέας όρθωσαν και σήμερα το ανάστημα τους και κατέδειξαν ότι στην Ελλάδα υπάρχει δικαιοσύνη και Δημοκρατία, γιατί η δικαιοσύνη είναι η κορωνίδα της δημοκρατίας μας. Αντιτάχθηκαν στον βορβορο της τοξικότητας, της ανθρωποφαγίας, της δικαιοσύνης του τικτοκ και του youtube που επιτάσσει όποιον δεν θέλουμε, οποίον δεν μας αρέσει η οποίος είναι διαφορετικός από εμάς η για όποιον δεν αρμόζει με τα νερά μας, πρέπει να τον εξαερώσει», δήλωσε ο δικηγόρος της 45χρονης, Κωνσταντίνος Οικονόμου.

«Θέλω να πω κάτι ακόμα και απευθύνομαι στους γονείς και στα παιδιά, αλλά κυρίως στους γονείς γιατί είμαι πατέρας και άνθρωπος και απευθύνομαι στους γονείς, τους αποστέλλω τις πιο εγκάρδιες, τις πιο ειλικρινες, τις πιο αγνές και τις πιο ζεστές ευχές μου για γρήγορη ανάρρωση για τα παιδιά μιας τους , γιατί πάντα για εμάς τους γονείς τα παιδάκια μας είναι παιδιά μας και ετών και να είναι. Τους εύχομαι αυτή την περιπέτεια που πέρασαν τα παιδιά του, τουλάχιστον για την εκατοντάχρονη ζωή τους, για τα παιδιά τους αναφέρομαι, να είναι μοναδική», σημείωσε.