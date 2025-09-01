Θέρμη: «Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», δηλώνει η 44χρονη οδηγός της Porsche

Εμμένει στους ισχυρισμούς της ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, την περασμένη Παρασκευή (29.08.2025).

Η οδηγός του πολυτελούς οχήματος, σε σημερινές (01.09.2025) δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Power Talk, επανέλαβε πως το τροχαίο στην Θέρμη σημειώθηκε όταν έσκυψε να κλείσει τον κλιματισμό. «Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ – Έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό και έφυγα εκτός δρόμου», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μάλιστα, ανέφερε πως κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έπαθε αμνησία.

«Δεν έχω κάνει κάτι, δεν έχω να δηλώσω τίποτα, είμαι σοκαρισμένη. Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, όπου δέχτηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη, το είδε και η Εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κλπ. Είμαι πολύ συντριμμένη με αυτό που έγινε», είπε η 45χρονη.

«Δεν είχα πιει καθόλου. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο», συμπλήρωσε.

Ερφωτηθείσα για τις συνθήκες του ατυχήματος, δήλωσε: «Ήταν πρωινές ώρες, έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε… έφυγα από την προσοχή του κόσμου και έφυγα εκτός δρόμου. Είμαι σοκαρισμένη, έχω δυο ανήλικα παιδάκια».

Όσο για τις πληφορορίες που τη θέλουν να είχε καταναλώσει κάποιο ηρεμιστικό χάπι, εκείνη επέμεινε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει: «Δεν είχα καταναλώσει ούτε χάπια… Τίποτα».