Θέρμη: Μια 45χρονη επιχειρηματίας η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο

Στην ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη ανήκει σε μια γυναίκα 45 ετών επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη.

Ολα έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.08.2025) όταν το πολυτελές αυτοκίνητο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες εμβόλισε ένα άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ. Γίνονται μάλιστα έρευνες για το ποιος οδηγούσε το όχημα.

Ο οδηγός της Porsche μετά το τροχαίο, έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου και εξαφανίστηκε από το σημείο.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Tο ένα από τα δύο οχήματα που εμπλέκονται στο τροχαίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Από τα συντρίμια του ανασύρθηκαν δύο άτομα, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.