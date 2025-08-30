Θέρμη: Ποινική δίωξη στην 45χρονη οδηγό της Porsche στο τροχαίο με τους 2 τραυματίες

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης στην 45χρονη οδηγό της Porsche για το τροχαίο με τους δύο τραυματίες στη Θέρμη τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.8.25).

Η 45χρονη οδηγός της Porsche διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή, εγκατάλειψη από υπαίτιο τροχαίου από οδηγό που είχε ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη ατόμων.

Παράλληλα, διώκεται και για οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών. Παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι, λέγοντας ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Όπως υποστηρίζει η 45χρονη το χάπι που της δόθηκε ήταν ένα xanax.

Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην τρίτη ειδική ανακρίτρια και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της. Μέχρι την απολογία της θα συνεχίζει να κρατείται.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών.

