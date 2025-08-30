Ελλάδα

Θέρμη: Ποινική δίωξη στην 45χρονη οδηγό της Porsche στο τροχαίο με τους 2 τραυματίες

Η γυναίκα κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο αλλά και για οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών
Στον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche
Η 45χρονη οδηγός της Porsche
Άγγελος Λαμπίδης

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης στην 45χρονη οδηγό της Porsche για το τροχαίο με τους δύο τραυματίες στη Θέρμη τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.8.25).

Η 45χρονη οδηγός της Porsche διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή, εγκατάλειψη από υπαίτιο τροχαίου από οδηγό που είχε ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη ατόμων. 

Παράλληλα, διώκεται και για οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών. Παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι, λέγοντας ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Όπως υποστηρίζει η 45χρονη το χάπι που της δόθηκε ήταν ένα xanax.

Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην τρίτη ειδική ανακρίτρια και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της. Μέχρι την απολογία της θα συνεχίζει να κρατείται.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. 

Η 45χρονη 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Τέλος» ο ΟΣΕ: Ιδρύθηκε ο φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ» με νέα πρόσωπα στη διοίκηση
Η νέα εταιρεία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό όχημα για την εποπτεία, την ασφάλεια και την αξιολόγηση του προσωπικού στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας
Τρένο του ΟΣΕ 13
«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα της, έχει σακατευτεί» λένε οι δικηγόροι της οδηγού της Porsche στο τροχαίο με τους 2 τραυματίες στη Θέρμη
«Απο τον προέλεγχο της αιθανόλης το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε ότι είναι 10 φορές παραπάνω» υποστηρίζουν οι δικηγόροι της 45χρονης
Στον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche
77
Newsit logo
Newsit logo