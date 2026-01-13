Θερμοπύλες: Ένας 47χρονος Πολωνός χαστούκισε και απείλησε να σκοτώσει την σύντροφό του – Την βρήκαν να κλαίει στον δρόμο

Ένα απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε κοντά σε περιοχή των Θερμοπυλών, όπου είχε κάνει στάση του ταξιδιού του ένα ζευγάρι τουριστών από την Πολωνία, το οποίο επέστρεφε οδικώς στη χώρα του.

Ο ξυλοδαρμός της γυναίκας από το σύντροφό της, σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (11.01.2026) το απόγευμα, κοντά στην είσοδο των Ιαματικών Πηγών Θερμοπυλών. Το ζευγάρι Πολωνών, ερχόμενο από περιοχή της Εύβοιας, κατευθυνόταν για την πατρίδα του και θέλησε να σταματήσει στο σημείο για ξεκούραση.

Για άγνωστη αιτία οι δύο σύντροφοι λογοφέραν και ο άνδρας 47 ετών, άρχισε να χτυπά με χαστούκια την 46χρονη σύντροφό του και να τη βρίζει με άσχημες εκφράσεις, ενώ κατά δήλωση της γυναίκας, την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, σύμφωνα με το Lamiareport.gr.

Άνθρωποι που βρισκόντουσαν στις πηγές ειδοποίησαν το κέντρο του «100» και περιπολικό του Β’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, που ήταν πλησίον λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, έσπευσε στο σημείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο δρόμο την 46χρονη, να περπατά μόνη της και να κλαίει, ενώ τους ζήτησε βοήθεια. Στον ίδιο χώρο εντόπισαν και τον 47χρονο σύντροφό της, κι όλοι μαζί μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω. Η 46χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι υποφέρει στα χέρια του συντρόφου της, καθώς της φέρεται άσχημα και τη χτυπάει και τη βρίζει συνέχεια.

Ακολούθως η γυναίκα οδηγήθηκε σε δομή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ωστόσο αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής απειλής και της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης σε απόπειρα. Οδηγήθηκε την επομένη μέρα στο Αυτόφωρο όπου και κρίθηκε ένοχος όπως κατηγορούνταν.

Τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης, συνολικά 13 μηνών, την οποία το Δικαστήριο μετέτρεψε σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Επιπλέον επέβαλλε στον 47χρονο τον περιοριστικό όρο μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι πήραν χωριστά το δρόμο της επιστροφής.