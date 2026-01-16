Θερμοπύλες: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στις ιαματικές πηγές

Μπροστά σε μια ανατριχιαστική εικόνα, βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι (16/1/26) λουόμενοι στις Ιαματικές Πηγές Θερμοπυλών, καθώς βρήκαν μέσα στο νερό έναν μεσήλικα άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι άνθρωποι που τον εντόπισαν ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική, που έφτασαν στις Ιαματικές πηγές Θερμοπυλών και διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος ήταν νεκρός.

Την ανάσυρσή του και την παράδοσή του στο ΕΚΑΒ, ανέλαβαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας που επιχείρησαν στο σημείο με τον Διοικητή τους Γιώργο Κρεμμύδα.

Την ίδια ώρα η αστυνομία προσπαθούσε να αντλήσει στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, διαπιστώνοντας ότι είναι κάτοχος αυτοκινήτου με πολωνικές πινακίδες, το οποίο και είχε παρκάρει στο σημείο.

Το αμάξι ωστόσο ήταν κλειδωμένο και δεν μπόρεσαν να πάρουν στα χέρια τους τα επίσημα χαρτιά για τον άμεσο προσδιορισμό της ταυτότητας του άτυχου άνδρα. Όλα πάντως παραπέμπουν ότι «έφυγε» από παθολογικά αίτια την ώρα που βρισκόταν μέσα στο νερό.

Από το αστυνομικό τμήμα Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του.