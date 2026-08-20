Θεσπρωτία: «Έχασα περίπου 350.000 ευρώ και δεν πρόκειται να τα ξαναδώ ποτέ» λέει 78χρονος που έπεσε θύμα απάτης με «επενδυτικά προγράμματα»

«Έχασα περίπου 350.000 ευρώ και δεν πρόκειται να ξαναδώ τα λεφτά μου», λέει ένας 78χρονος από χωριό της Θεσπρωτίας που έπεσε θύμα απάτης από επιτήδειους που του έταζαν «επενδυτικά προγράμματα» και περιγράφει το εφιάλτη που ζει εδώ και 16 μήνες.

Σε μια απάτη με λεία πολλών χιλιάδων ευρώ προχώρησαν επιτήδειοι που προσποιούμενοι εκπροσώπους εταιρείας στο εξωτερικό κατάφεραν να του αποσπάσουν διαδοχικά πάνω από 300.000 ευρώ.

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Για περίπου 16 μήνες ο 78χρονος πραγματοποιούσε αλλεπάλληλες μεταφορές χρημάτων, θεωρώντας ότι τα ποσά του τοποθετούνταν σε επενδυτικά προγράμματα, μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, οπότε διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί.

Ο ίδιος μιλά στο newsit.gr για τον εφιάλτη που βίωνε εδώ και μήνες αλλά και για τους κόπους μια ζωής που χάθηκε και δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω.

«Ένας με πλησίασε πριν από περίπου έναν χρόνο. Έβαζαν, για παράδειγμα, έναν επώνυμο και σου έλεγαν να βάλεις 250 ευρώ. Εγώ, έτσι για καλαμπούρι, είπα “ας τα βάλω”. Και από εκεί ξεκίνησε το δράμα μου. Ο πρώτος μου πήρε 25.000 ευρώ. Ο δεύτερος μου πήρε γύρω στις 250.000 ευρώ, ο τρίτος 60.000 και ο τέταρτος 40.000 ευρώ. Δηλαδή, από τον έναν πήγαινα στον άλλον, γιατί μου υποσχόταν ότι θα πάρω τα λεφτά μου. Τα λεφτά μου υποτίθεται ότι ήταν εκεί», αναφέρει.

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Όταν συνειδητοποίησε ότι έχει πέσει θύμα απάτης ο ηλικιωμένος ζήτησε βοήθεια από τον γιο του και απευθύνθηκε στην αστυνομία.

«Είναι η μεγαλύτερη απάτη, όπως μου είπαν οι αστυνομικοί, σε όλο τον νομό, σε όλη την Ελλάδα. Τα χρήματα που έχασα ήταν γύρω στις 350.000 ευρώ και φυσικά δεν πρόκειται να τα δω ποτέ. Στην τρίτη φορά κατάλαβα, με τη βοήθεια του γιου μου, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στον προγραμματισμό, στους υπολογιστές και σε αυτά, ότι πρόκειται για απάτη», καταλήγει.