Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από 17χρονο Αιγύπτιο

Τον βιασμό της από έναν 17χρονο Αιγύπτιο κατήγγειλε μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη με τις αρχές να ερευνούν το περιστατικό.

Η 14χρονη από την Θεσσαλονίκη υποστηρίζει ότι ο βιασμός έγινε μέσα στο σπίτι στο οποίο μένει με τον πατριό της. Το περιστατικό που καταγγέλλει σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) όταν ο 17χρονος προέβη σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της και την κακοποίησε σεξουαλικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανήλικη είχε γνωρίσει τον 17χρονο πριν από λίγες ημέρες σε παραλία της Περαίας και προσφέρθηκε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 17χρονο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικους και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.