Θεσσαλονίκη: 16χρονοι έσπασαν θυρίδες δεμάτων και έκλεψαν παπούτσια

Ανήλικοι κλέφτες με ταλέντο στο να σπάνε θυρίδες με δέματα συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη.

Οι 3 ανήλικοι, που ήταν μόλις 16 ετών, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς ξάφριζαν αντικείμενα μέσα από θυρίδες εταιρείας ταχυμεταφορών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 16χρονοι συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής 07.12.2025 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι παραβίασαν τέσσερις θυρίδες εταιρείας ταχυμεταφορών και μάλιστα από τη μία είχαν κλέψει ένα ζευγάρι παπούτσια.

Οι ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Την ίδια ώρα, δικυκλιστές αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 28χρονο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διότι διέρρηξε συνεργείο αυτοκίνητων, απ’ όπου άρπαξε χρηματικό ποσό και λάδια μηχανής, τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Τέλος, 28χρονος υπάλληλος μίνι μάρκετ στην περιοχή των Νέων Μαλγάρων συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι απέσπασε από την επιχείρηση χρήματα και δύο προπληρωμένες κάρτες αξίας 200 ευρώ. Την υπόθεση εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.