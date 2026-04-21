Θεσσαλονίκη: 300 ευρώ πρόστιμο σε μουσικούς του δρόμου μπροστά από τον Λευκό Πύργο – Τι προβλέπει ο νόμος

«Χωρίς προειδοποίηση, μας έκοψαν πρόστιμο 300 ευρώ» λέει η μουσικός - «Απαγορεύεται η μεγαφωνική εγκατάσταση» ξεκαθαρίζει ο δήμος
Οι δύο μουσικοί στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ / Facebook

Πρόστιμο 300 ευρώ επιβλήθηκε σε μουσικούς του δρόμου, οι οποίοι τραγουδούσαν με μικρόφωνο και ενισχυτές στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά στον Λευκό Πύργο, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (19.4.26).

Πρόκειται για τους μουσικούς του συγκροτήματος Yilturum, με τη Δημοτική Αστυνομία της Θεσσαλονίκης να τους καταλογίζει πρόστιμο 300 ευρώ επειδή χρησιμοποιούσαν ενισχυτές και μικρόφωνο βάσει της Κανονιστικής Απόφασης για τη Νέα Παραλία (ΑΔΣ 85/2025, Άρθρο 7 παρ. 4).

Όπως φαίνεται από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, τα μέλη του συγκροτήματος ενημερώνουν το κοινό που βρισκόταν εκείνη την ώρα στη Νέα Παραλία για το πρόστιμο το οποίο τους επιβλήθηκε και σημειώνουν ότι παρά την εξέλιξη αυτή, εκείνοι θα συνεχίσουν να παίζουν μουσική.

 

 

«Μας έκοψαν πρόστιμο 300 ευρώ, εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα τέτοιο»

Η τραγουδοποιός Ευαγγελία Μπότση μίλησε στο parallaxi.gr για το συμβάν, λέγοντας:

«Χθες το απόγευμα (19/4) βρισκόμασταν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στον Λευκό Πύργο συγκεκριμένα, και παίζαμε μουσική με ενισχυτές και μικρόφωνο. Το κλίμα ήταν πολύ όμορφο, όλα κυλούσαν ήρεμα, μέχρι που εμφανίστηκαν δύο όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και μας διέταξαν να κλείσουμε ενισχυτές και μικρόφωνο, για να μην ακούσει ο κόσμος γύρω μας τι θα μας έλεγαν. Χωρίς να έχει προηγηθεί λοιπόν καμία απολύτως προειδοποίηση, μας ανακοινώνουν πως θα μας κόψουν πρόστιμο 300 ευρώ. Κανονικά θα μας έκοβαν πρόστιμο 600 ευρώ. Απ’ ότι φαίνεται είναι παράνομο πλέον ακόμα και το να τραγουδάς με μικρόφωνο στην παραλιακή. Όπως είπαν και οι ίδιοι, η μικροφωνική στη παραλιακή έχει απαγορευτεί εδώ και μήνες. Εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα τέτοιο, γιατί όλη την ώρα βλέπαμε μουσικούς του δρόμου στη παραλιακή». 

«Απαγορεύεται η μεγαφωνική εγκατάσταση»

Σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος ανέφερε:

«Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τους μουσικούς του δρόμου. Απαγορεύεται η μεγαφωνική εγκατάσταση και αρχικά τους συστήνουμε να βγάλουν τη μεγαφωνική κι αν δεν το κάνουν καταλογίζουμε πρόστιμο. Αυτό γίνεται σε κατοικημένες περιοχές και κυρίως λόγω καταγγελιών των κατοίκων».

