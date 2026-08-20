Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα – Με τουρνικέ οι αστυνομικοί σταμάτησαν την αιμορραγία

Η 25χρονη φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα, ενώ ο 31χρονος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι η γυναίκα επιχείρησε να τον ληστέψει
Αστυνομικός δίνει τις πρώτες βοήθειες στην 25χρονη
Αστυνομικός δίνει τις πρώτες βοήθειες στην 25χρονη
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (20.08.2026) στη Θεσσαλονίκη με έναν 31χρονο να μαχαιρώνει μια 25χρονη γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή 40 Εκκλησιές, στη Θεσσαλονίκη με τις πληροφορίες του ThessPost να αναφέρουν ότι ο 31χρονος και η 25χρονη δεν ήταν ζευγάρι.

Η  25χρονη φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα, ενώ ο 31χρονος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι η γυναίκα επιχείρησε να τον ληστέψει.

Η 25χρονη τραυματίστηκε και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από άνδρες της ομάδας Ζ, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία κάνοντάς της τουρνικέ. Στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και οι δύο έχουν συλληφθεί, ενώ την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

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