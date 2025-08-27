Θεσσαλονίκη: 40χρονος Δανός στο αυτόφωρο αφού κατηγορείται ότι κακοποίησε τον σκύλο του

Για μία αποτρόπαια πράξη κατηγορείται ένας 40χρονος Δανός ο οποίος φαίνεται να κακοποίησε τον μεγαλόσωμο σκύλο του. Ο ίδιος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όμως η υπόθεση αναβλήθηκε για να είναι στην διάθεση των δικαστών τα στοιχεία από την γνωμάτευση του κτηνιάτρου.

Ο 40χρονος Δανός βρέθηκε σε αυτή τη θέση μετά απο καταγγελία που έκανε γυναίκα εις βάρος του. Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό συνέβη πριν 10 μέρες μέσα σε ένα κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως κατέθεσε η ίδια την ώρα που περνούσε με το ανήλικο παιδί της και το σκυλάκι της έξω από το σκηνή του 40χρονου άκουσε το σκυλί να γαβγίζει. «Ήταν δεμένο και μόλις μας είδε γάβγισε. Κάποια στιγμή είδα τον κατηγορούμενο να πετάγεται έξω από τη σκηνή σαν “σούπερ ήρωας” και ξεκίνησε να χτυπάει το ζώο δυνατά με κλωτσιές, μπουνιές και αγκωνιές», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο δικαστήριο.

Από την πλευρά του, ο 40χρονος Δανός που διώκεται για κακοποίηση ζώου συντροφιάς αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι αγαπάει το σκύλο του και ποτέ δεν τον έχει χτυπήσει. «Επειδή είναι μεγαλόσωμο ζώο θέλει σωστή διαχείριση. Συμπτωματικά ήταν δεμένο και το κράτησα από τον λαιμό για να το απελευθερώσω», απολογήθηκε.

Το δικαστήριο τελικά αποφάσισε να αναβάλει τη δίκη, για να συγκεντρωθούν καλύτερες αποδείξεις. Συγκεκριμένα, θέλει να εξεταστεί το ζώο από κτηνίατρο και να προσκομιστεί σχετική έκθεση, ώστε να μπορεί να βγάλει ολοκληρωμένο συμπέρασμα για την υπόθεση.

Ο 40χρονος αυτή τη στιγμή έχει αφεθεί ελεύθερος.