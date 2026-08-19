Θεσσαλονίκη: 48χρονος γρονθοκόπησε υπάλληλο επειδή αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει – «Ημουν μεθυσμένος και πιαστήκαμε στα χέρια»

Επεισόδιο με ξυλοδαρμό υπαλλήλου σημειώθηκε σε κατάστημα καφέ-ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν εργαζόμενος αρνήθηκε να εξυπηρετήσει 48χρονο πελάτη, ο οποίος, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, ήταν μεθυσμένο. Ο άνδρας φέρεται να αντέδρασε στην άρνηση του υπαλλήλου και να τον χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο.

Ο ξυλοδαρμός στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (17.08.2026), όταν ο 48χρονος μπήκε στο κατάστημα προκειμένου να αγοράσει μία μπίρα. Σύμφωνα με το emakedonia.gr, η διεύθυνση είχε δώσει εντολή στους εργαζομένους να μην εξυπηρετούν τον συγκεκριμένο άνδρα και τη σύντροφό του, καθώς φέρονται να είχαν δημιουργήσει προβλήματα στο κατάστημα και κατά το παρελθόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τους απαγορεύουμε να έρχονται στο μαγαζί. Προκαλούν προβλήματα. Βρίζουν τους πελάτες και τους εργαζόμενους», κατέθεσε ο υπάλληλος.

«Με χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο»

Περιγράφοντας το περιστατικό ενώπιον του δικαστηρίου, ο εργαζόμενος ανέφερε ότι ο 48χρονος ήταν μεθυσμένος και αντέδρασε όταν πληροφορήθηκε ότι δεν επρόκειτο να εξυπηρετηθεί. «Μου χτύπησε το χέρι και μετά με χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο. Μπήκαν ανάμεσά μας πελάτες, για να μας χωρίσουν», κατέθεσε.

Ο υπάλληλος εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας κολάρο στον αυχένα, καθώς, όπως ανέφερε, υπέστη ευθειασμό από το χτύπημα. Υποστήριξε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος τον απείλησε λέγοντάς του: «Θα φέρω Ρώσους στο μαγαζί να σου κάνουν ζημιά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το επεισόδιο κλήθηκε η αστυνομία και ο 48χρονος συνελήφθη.

Πέταγε καπάκια στον ιδιοκτήτη

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις καταθέσεις, στο κατάστημα έφτασε και η 47χρονη σύντροφος του κατηγορουμένου, η οποία φέρεται επίσης να ήταν μεθυσμένη.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κατέθεσε ότι η γυναίκα μπήκε στον χώρο και άρχισε να του πετάει καπάκια. «Πήγε να κάνει ζημιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι πέταξε τα αντικείμενα στον ιδιοκτήτη, υποστηρίζοντας ότι είχε εκνευριστεί όταν πληροφορήθηκε τι είχε προηγηθεί. «Μπήκα μέσα και πετούσα καπάκια στον ιδιοκτήτη γιατί είχα νεύρα», είπε.

Τι υποστήριξε ο 48χρονος

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι απείλησε τον εργαζόμενο, παραδέχθηκε ωστόσο ότι οι δυο τους «πιάστηκαν στα χέρια».

Οπως υποστήριξε, δεν σκόπευε αρχικά να πάει στο συγκεκριμένο κατάστημα, αλλά τα υπόλοιπα ήταν κλειστά. «Του είπα να μπω να πάρω κάτι και να φύγω αμέσως και αρνήθηκε. Τον ρώτησα γιατί και με έβρισε και τον έβρισα κι εγώ και παλέψαμε», ισχυρίστηκε, αμφισβητώντας παράλληλα τον τραυματισμό που επικαλέστηκε ο υπάλληλος.

Ένοχοι και οι δύο

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ενόχους και τους δύο κατηγορουμένους για διατάραξη οικιακής ειρήνης, ενώ ο 48χρονος κρίθηκε επιπλέον ένοχος για απειλή και σωματική βλάβη.

Στην 47χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ στον 48χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών.

Το δικαστήριο διέταξε την έκτιση της ποινής του 48χρονου, έδωσε ωστόσο αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, με αποτέλεσμα και οι δύο κατηγορούμενοι να αφεθούν ελεύθεροι.