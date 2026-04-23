Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 58χρονος χρησιμοποιούσε το σήμα της ΕΛΑΣ για να πείσει πελάτες να αγοράσουν τους παράνομους συναγερμούς του

Είχε αναρτήσει το λογότυπο της ΕΛΑΣ στον ιστότοπό της επιχείρησής του
Αποριμματοφόρο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Χειροπέδες σε 58χρονο στη Θεσσαλονίκη που πουλούσε παράνομα συναγερμούς και χρησιμοποιούσε παραπλανητικά το σήμα της ΕΛΑΣ, πέρασαν αστυνομικοί.

Ο 58χρονος βρέθηκε μέσα στην επιχείρηση του στην Θεσσαλονίκη, στην οποία πουλούσε συναγερμούς και άλλα είδη συστημάτων ασφαλείας χωρίς όμως να έχει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας εταιρείας ΙΕΠΥΑ (Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας) αλλά και προσωπική άδεια εργασίας.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του μιας και υπήρχαν καταγγελίες πως χρησιμοποιεί το σήμα της ΕΛΑΣ για να προσελκύσει πελάτες.

Στον ιστότοπο της επιχείρησής είχε αναρτήσει το εν λόγω λογότυπο για να διαφημίσει τα συστήματα ασφαλείας και να πείσει τους πελάτες του πως πρόκειται για τα καλύτερα που υπάρχουν στην αγορά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo