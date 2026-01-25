Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 75χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου και σκοτώθηκε

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές
Ασθενοφόρο
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του ο 75χρονος που βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο άτυχος άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι το μεσημέρι του Σαββάτου (25.01.2026). Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 13:15 ενώ στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για μερικές ώρες.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος κατέληξε, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές.

Ελλάδα
