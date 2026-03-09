Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 80χρονος έριξε το αυτοκίνητό του στην τζαμαρία τράπεζας – «Μου έχουν δεσμεύσει όλη την περιουσία, μου γύρισε το μυαλό»

«Δεν μπορούμε να έρθουμε σε συμφωνία. Πρέπει να ξεσηκωθούμε» λέει στο newsit.gr ο ηλικιωμένος
Αυτοκίνητο έπεσε στην πρόσοψη τράπεζας στη Θέρμη
Άγγελος Λαμπίδης

Ηλικιωμένος άνδρας από την περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας και συνελήφθη. Ο 80χρονος μιλάει στο newsit.gr για όσα συνέβησαν.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας 09/03/2026 στην πλατεία Παραμάνα στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Ο 80χρονος άνδρας πήγε με το αυτοκίνητο του στο υποκατάστημα τράπεζας και φαίνεται να έκανε όπισθεν και στη συνέχεια προσέκρουσε στην πρόσοψη του καταστήματος.

Από την πρόσκρουση προέκυψαν υλικές ζημιές στην τζαμαρία της τράπεζας και συνελήφθη απο αστυνομικούς.

Ο 80χρονος μιλάει στο newsit.gr για τους λόγους που, όπως ισχυρίζεται, τον οδήγησαν στην πράξη αυτή:

«Προσπαθώ να είμαι όσο καλά μπορώ. Οι τράπεζες που έχουν δεσμεύσει όλη την περιουσία μου. Μου έχουν πάρει ένα χωράφι 27 στρεμμάτων με δέντρα, μου έχουν πάρει ένα μεγάλο κτίριο στη Θέρμη, μου πήραν και το σπίτι στη Χαλκιδική. Αυτό είχα δώσει 250.000 ευρώ για να το κάνω. Τώρα χρωστάω 400.000 τόκους, το κεφάλαιο το πλήρωσα. Αν είναι δυνατόν. Δεν άντεξα άλλο. Πότε θα ξοφλήσουμε πια να τελειώσουμε. Είχα πάρει δάνειο για να χτίσω το κτίριο που μου πήραν. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορούμε να έρθουμε σε συμφωνία».

«Μου γύρισε το μυαλό και δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξεσηκωθούμε. Δεν μπορούμε να καθόμαστε στον καναπέ και να βλέπουμε τηλεόραση. Δεν γίνεται να ηρεμήσουμε, κανείς δεν κουνιέται, δεν ξεσηκώνεται η νεολαία», αναφέρει.

Ελλάδα
