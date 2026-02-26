Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: 87χρονος έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και πέθανε

Η αστυνομία μελετά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ηλικιωμένος
Το σημείο όπου βρέθηκε ο 87χρονος

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σήμερα (26/2/2026) το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, όταν 87χρονος έπεσε στο κενό από μπαλκόνι 2ου ορόφου και έχασε την ζωή του.

Η αστυνομία μελετά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 87χρονος έπεσε από το μπαλκόνι στις Συκιές Θεσσαλονίκης, αφού ο λόγος του τραγικού γεγονότος είναι ακόμα άγνωστος.

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό από κάτοικους της γειτονιάς γύρω στις 13:30 το μεσημέρι.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος δεν έχει τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

