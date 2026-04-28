Θεσσαλονίκη: Άφησαν 5 ετών παιδί μόνο του σε διαμέρισμα επί της Βασιλέως Γεωργίου και «πέταξε» όλο το σπίτι στο δρόμο

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Άγγελος Λαμπίδης

Ένα παιδί 5 ετών ήταν αυτό που πετούσε αντικείμενα στο δρόμο από διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Το παιδί  για αρκετή ώρα είχε βγει στο μπαλκόνι και πετούσε ότι έβρισκε μπροστά του στο δρόμο.

Όπως θα δείτε και στα βίντεο, το παιδάκι μόλις 5 ετών από τον τελευταίο όροφο της Βασιλέως Γεωργίου φώναζε και πετούσε αντικείμενα στο δρόμο όπως πιάτα, κουβάδες, σκούπες, παιχνίδια, πέτρες ακόμα και ηλεκτρική σκούπα. Στην αρχή το παιδί προφανώς βλέποντάς το ως παιχνίδι άρχισε να ρίχνει νερό στους περαστικούς με τρο λάστιχο. 

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία με τον αστυνομικό να μπαίνει στο σπίτι όπως θα δείτε από την ταράτσα και με την βοήθεια κλειδαρά άνοιξαν την πόρτα που ήταν κλειδωμένη. Το παιδί ήταν μόνο του γεγονός που προκαλεί ερωτήματα και αναμένονται εξηγήσεις από τους γονείς του που είχαν αφήσει χωρίς επίβλεψη ένα παιδί 5 ετών. Τόσο η μητέρα η οποία ειδοποιήθηκε και επέστρεψε στο σπίτι όσο και το παιδάκι μεταφέρθηκαν με περιπολικό στο τμήμα. 

Δείτε την στιγμή που μπαίνουν οι αστυνομικοί στο σπίτι από την ταράτσα. 

Δείτε εικόνες από το σημείο 

To παιδί προσπάθησε να πετάξει καρέκλα και τελευταία στιγμή το μετάνιωσε

