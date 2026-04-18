Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε πως τη βίασε 21χρονος – Είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στον Εύοσμο

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 21χρονου, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη
Αστυνομία
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Στη σύλληψη ενός 21χρονου το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026) προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη μετά την καταγγελία 17χρονης ότι έπεσε θύμα βιασμού.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την υπόθεση του βιασμού στη Θεσσαλονίκη, η νεαρή βρισκόταν σε νυχτερινό μαγαζί στην περιοχή του Ευόσμου, όπου φέρεται να της προσφέρθηκαν αλκοολούχα ποτά από 19χρονο εργαζόμενο. Το συγκεκριμένο κατάστημα ανήκει σε 45χρονο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, αποχώρησε από το σημείο μαζί με 21χρονο άνδρα που είχε γνωρίσει νωρίτερα μέσα στο μαγαζί. Οι δυο τους μετέβησαν σε άλλο σημείο της περιοχής, όπου, κατά την καταγγελία της έπεσε θύμα βιασμού.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 21χρονου, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 19χρονος υπάλληλος για παραβάσεις που σχετίζονται με τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Η προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
91
75
59
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς – Φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στα Δικαστήρια Κεφαλονιάς περιμένοντας την απόφαση- Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου
Κεφαλιά
26
Newsit logo
Newsit logo