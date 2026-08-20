Θεσσαλονίκη: Αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού από κτίριο στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Θεσσαλονίκη όταν, αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου, σε παλιό κτίριο.

Το μπαλκόνι αποκολλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20.08.2026) γύρω στις 19:30, από κτίριο που βρίσκεται στην οδό Μπαλάνου 33 στην Θεσσαλονίκη. Ζημιές προκλήθηκαν σε ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

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Από την πτώση φαίνεται μάλιστα να προκλήθηκε ζημιά και στη τζαμαρία διπλανού καταστήματος, η οποία φέρει ρωγμές, πιθανότατα από τα οικοδομικά υλικά που εκτοξεύτηκαν κατά την κατάρρευση.

«Τρώγαμε στην απέναντι ταβέρνα και ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ», περιγράφει στη Voria.gr ένας από τους μάρτυρες, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο κατάστημα μαζί με άλλους θαμώνες όταν ακούστηκε ξαφνικά ο δυνατός θόρυβος.

Ιδιαίτερα τυχερός στάθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε σταθμεύσει στην οδό Μπαλάνου, καθώς τη στιγμή της κατάρρευσης δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο όχημα.

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Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η τύχη μιας γυναίκας που σύμφωνα με μαρτυρία, είχε επιχειρήσει να παρκάρει στο συγκεκριμένο σημείο μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα.