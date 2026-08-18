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Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο Αντιδημάρχου τυλίχτηκε στις φλόγες στην Πολίχνη – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsit.gr, από τη φωτιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην πιλοτή αλλά και στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας
Πολίχνη
Άγγελος Λαμπίδης
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Στις φλόγες τυλίχτηκε τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου το αυτοκίνητο Αντιδημάρχου που βρισκόταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας στην περιοχή της Πολίχνης. Οι διαδοχικές εκρήξεις που ακούστηκαν αναστάτωσαν τους κατοίκους της περιοχής στην Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15/08 σε πιλοτή πολυκατοικίας στην περιοχή της Πολίχνης στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες κάτοικοι της περιοχής άκουσαν διαδοχικούς κρότους και στη συνέχεια αντιλήφθηκαν ότι ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο είχε πάρει φωτά.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 3 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 8 πυροσβέστες και κατάφεραν να θέσουν υπο έλεγχο τη φωτιά πριν επεκταθεί σε όλη την πολυκατοικία.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsit.gr, από τη φωτιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην πιλοτή αλλά και στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.

Πολίχνη
Πολίχνη
Πολίχνη

Σημειώνεται πως το αυτοκίνητο φέρεται να ανήκει στο οικογενειακό περιβάλλον αντιδημάρχου σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και αστυνομικός.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έχοντας στο μικροσκόπιο όλα τα στοιχεία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ανάμεσα στα οποία και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

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