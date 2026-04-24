Θεσσαλονίκη: «Είδα το χέρι του να βγαίνει μέσα από τα σκουπίδια», είπε ο ένας από τους δύο υπαλλήλους που έσωσαν τον άστεγο από το απορριμματοφόρο

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κάλεσε στο γραφείο τους υπάλληλους καθαριότητας του δήμου για να τους συγχαρεί
Ο Δημαρχος Θεσσαλονικης Στελιος Αγγελούδης, και οι υπάλληλοι Αναστασιος Μασκαλιδης και Θοδωρης Καρακωττας
Άγγελος Λαμπίδης

Τους υπαλλήλους του δήμου Θεσσαλονίκης, που έσωσαν χθες (23/4/2026) τον άστεγο Ρομάνο που κοιμόταν μέσα σε κάδο απορριμμάτων λίγο πριν χτυπήσει στην πρέσα του απορριμματοφόρου, κάλεσε στο γραφείο του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, για να τους συγχαρεί.

Οι δυο υπάλληλοι καθαριότητας, ο Αναστάσιος Μασκαλίδης και Θοδωρής Καρακώττας μίλησαν για το περιστατικό με τον άστεγο στη Θεσσαλονίκη που τους άφησε σοκαρισμένους, περιγράφοντάς το ως ένα απίστευτο περιστατικό που δεν έχουν ξανα αντιμετωπίσει ποτέ όλα τα χρόνια που εργάζονται στον Δήμο.

Ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης ξεκίνησε λέγοντας: «Θέλω να τους ευχαριστήσω προσωπικά, αυτή η ετοιμότητα έσωσε τη ζωή του συνανθρώπου μας».

Ο πρώτος υπάλληλος, Αναστάσιος Μασκαλίδης, που εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στον Δήμο είπε για το περιστατικό ότι: «Πήγαμε να σηκώσουμε τον κάδο και έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο ο άνθρωπος, σταματήσαμε έγκαιρα όταν τον ακούσαμε να φωνάζει», «είμαι 12 χρονιά στην υπηρεσία είναι η πρώτη φορά που το έζησα αυτό, έπαθα σοκ, σηκώσαμε την πρέσα και τον βγάλαμε έξω». «Ευτυχώς πάτησα γρήγορα το στοπ».

Στη συνέχεια ο δεύτερος υπάλληλος, Θοδωρής Καρακώττας, ανέφερε: «Τραβήξαμε την πρέσα ανάποδα για να του απελευθερώσουμε το πόδι», «το έβλεπα στον ύπνο μου μετά, είδα ένα χέρι να βγαίνει μέσα από τα σκουπίδια»

Το χρονικό του ατυχήματος

Όπως είδαμε και από το βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, φαίνεται η στιγμή που οι υπάλληλοι της καθαριότητας αδειάζουν τον πράσινο κάδο επί της οδού Λ. Νίκης στη Θεσσαλονίκη. Ενώ ο κάδος βρίσκεται στον αέρα ώστε τα σκουπίδια να πέσουν στην πρέσα του απορριμματοφόρου, τότε συνειδητοποιούν την παρουσία του άστεγου Ρουμάνου ηλικίας 46 χρόνων.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διάσωστες παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρθηκε στην σχετική ενημέρωση για το σοβαρό περιστατικό, ο άνδρας βρήκε «καταφύγιο» στον κάδο των σκουπιδιών, πιθανόν για να προστατευτεί από την βροχή.

Χάρις στην άμεση αντίδραση των εργαζόμενων, η διαδικασία συλλογής των σκουπιδιών σταμάτησε γρήγορα και ο 46χρονος άνδρας γλίτωσε με μικρά τραύματα στο πόδι.

