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Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Έκοψαν με τροχό ρεζερβουάρ φορτηγού διανομής κάτω από φιάλες υγραερίου και έκλεψαν το πετρέλαιο

Ο τροχός προκαλεί σπινθήρες και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος ακόμη και για έκρηξη σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή
Φιάλες υγραερίου
Photo/ AP
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Μια κλοπή που παραλίγο να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (19.2026) στη Θεσσαλονίκη.

Οι άγνωστοι που έκαναν την κλοπή στη Θεσσαλονίκη έκοψαν με ειδικό τροχό, ο οποίος προκαλεί σπινθήρες ρεζερβουάρ φορτηγού διανομής, ενώ ήταν ακριβώς κάτω από δεκάδες φιάλες υγραερίου.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης (19.08.2026) όταν οι δράστες μπήκαν σε καλά φυλασσόμενο χώρο στην περιοχή της Καλαμαριάς, χρησιμοποίησαν τον τροχό και με μια «χειρουργική» τομή αφαίρεσαν με λάστιχο το πετρέλαιο από το ρεζερβουάρ του φορτηγού.

Το θέμα ήταν ότι ο τροχός προκαλεί σπινθήρες. Τη στιγμή της κλοπής η καρότσα του φορτηγού ήταν γεμάτη με φιάλες υγραερίου, οι οποίες ήταν έτοιμες να παραδοθούν ο πρωινό δρομολόγιο, επομένως υπήρχε μεγάλος κίνδυνος ακόμη και για έκρηξη σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Όταν οι άνθρωποι της εταιρείας εντόπισαν την κλοπή, ανησύχησαν για την έκβαση που θα μπορούσε να λάβει η ενέργεια των δραστών, οι οποίοι εκτιμάται ότι παρακολουθούσαν στενά τα δρομολόγια του συγκεκριμένου οχήματος.

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