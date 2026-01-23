Θεσσαλονίκη: Έστησαν παγίδα σε 30χρονο με ψεύτικο προφίλ 13χρονης και του έβγαλαν μαχαίρι – Χειροπέδες σε 2 «αυτόκλητους τιμωρούς»

Θύμα επίθεσης από δύο νεαρά άτομα κατήγγειλε πως έπεσε ένας 30χρονος από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Τα δύο άτομα, ένας 23χρονος και μια 20χρονη φέρονται να έστησαν παγίδα στον 30χρονο, χρησιμοποιώντας ψεύτικο λογαριασμό στο Ιnstagram προσποιούμενοι ένα 13χρονο κορίτσι. Έτσι ακριβώς κατάφεραν να κλείσουν ραντεβού μαζί του.

Η επίθεση έγινε στις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης 21/01/2026 στην περιοχή του Ευόσμου όταν αντί της 13χρονης εμφανίστηκε μπροστά στον 30χρονο, ο 23χρονος με την 20χρονη. Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει ο 30χρονος, η κοπέλα του έβαλε ένα μαχαίρι τύπου σουγιά στον λαιμό του και ο 23χρονος τον κρατούσε. Ο 30χρονος φέρεται να αντέδρασε σπρώχνοντας τους με αποτέλεσμα τα δύο νεαρά άτομα να πέσουν στο έδαφος. Έτσι προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο με το ηλεκτρικό του πατίνι. Στην προσπάθεια του αυτή ο 30χρονος φαίνεται να τραυματίστηκε ελαφρά στο δεξί του χέρι από το μαχαίρι και οι δράστες κατάφεραν να του αποσπάσουν το ηλεκτρικό πατίνι. Ο 30χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι δύο δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 23χρονος που συνελήφθη, περιγράφει στο newsit.gr όσα ισχυρίζεται για την άγρια επίθεση που δέχθηκε.

«Εμείς δεν του βάλαμε το μαχαίρι στο λαιμό. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε επειδή έπιασε με το χέρι του τη λεπίδα. Το συγκεκριμένο προφίλ φτιάχτηκε απλά για να κάνω μία πλάκα στους φίλους μου. Ήταν μια πλάκα μεταξύ κολλητών. Ο 23χρονος μου έστειλε μήνυμα σε αυτή τη σελίδα και ζητούσε να βγούμε, μου έλεγε ότι είναι από τον Έυοσμο και πως δεν τον νοιάζει που είμαι ανήλικο. Εγώ με τη φίλη μου πήγαμε για να βρεθούμε και να πάρουμε τηλέφωνο στην αστυνομία. Είχα κι εγώ μια σχέση πριν κάποια χρόνια με μια κοπέλα που είχε πέσει θύμα ενός τέτοιου ανθρώπου. Με το ψυχολογικό τραύμα που είχα από αυτή τη σχέση δεν μπόρεσα να το αφήσω έτσι», είπε αρχικά.

«Το προφίλ αυτό μετά το δικαστήριο θα το διαγράψω. Δεν θέλαμε να κάνουμε κακό. Δεν θέλαμε να κάνουμε κακό σε κανέναν. Το μόνο που θέλαμε ήταν να πάμε εκεί και να καλέσουμε την αστυνομία. Το τι έγινε ήταν πέρα από το σκεπτικό μας. Δεν είχαμε σκοπό να τον χτυπήσουμε. Αυτός είχε και άλλους πέντε μέσα στο αμάξι του και όταν έγινε το σκηνικό φώναζε “βγείτε βγείτε”. Όσο για το πατίνι που του πήραμε, αυτό επιστράφηκε σε πολύ λίγο χρόνο. Γνωρίζουμε για μια ομάδα τιμωρών που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είμαστε με αυτούς», κατέληξε.

Μετά τη σύλληψη τους ο 23χρονος και η 20χρονη παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και η εκδίκαση της υπόθεσης τους αναβλήθηκε για τις επόμενες μέρες, ενώ διώκονται για υπεξαίρεση από κοινού, εξύβριση, απειλή, οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για απλή σωματική βλάβη.