Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Έσβησε μετά από άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής

Επιτυχημένη ήταν η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί (20/8/2026) σε σπίτι στην οδό Μελενίκου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ κοντά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Στο σημείο της φωτιάς στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε η Πυροσβεστική με ισχυρές δυνάμεις και πάνω από 20 πυροσβέστες.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο οίκημα διαμένουν περιστασιακά κάποια άτομα, ωστόσο μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν υπάρχουν άνθρωποι στο εσωτερικό. μετά την κατάσβεση θα γίνουν οι απαραίτητες έρευνες για να το αν βρίσκεται κάποιο άτομο μέσα στο κτίριο.

Εξαιτίας της φωτιάς η ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης έγινε αποπνικτική και επειδή το κτίριο βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και δίπλα σε πολυκατοικίες, ο άμεσος περιορισμός της φωτιάς ήταν κρίσιμος, ώστε να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.