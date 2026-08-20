Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της πόλης

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (20/8/2026) σε σπίτι στην οδό Μελενίκου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ κοντά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Στο σημείο της φωτιάς στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της με ισχυρές δυνάμεις και πάνω από 20 πυροσβέστες.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο οίκημα διαμένουν περιστασιακά κάποια άτομα, ωστόσο μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν υπάρχουν άνθρωποι στο εσωτερικό. Θα γίνουν οι απαραίτητες έρευνες για να το αν βρίσκεται κάποιο άτομο μέσα στο κτίριο.

Μάλιστα εξαιτίας της φωτιάς η ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης είναι αποπνικτική και επειδή το κτίριο βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και δίπλα σε πολυκατοικίες, είναι κρίσιμος ο άμεσος περιορισμός της, ώστε να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.