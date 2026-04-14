Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό – Καθυστερήσεις στην Εγνατία Οδό

Για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξέσπασε η φωτιά στο όχημα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα
Φωτιά σε φορτηγό
Φωτιά σε φορτηγό / kavalanews

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό μετά από φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 7.30 το πρωί της Τρίτης (14.04.2026) σε φορτηγό. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους. Αναφέρθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά την κίνησή του στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του Σοχού, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους. Αναφέρθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ στο σημε

Το φορτηγό είναι σταθμευμένο στη ΛΕΑ και στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξέσπασε η φωτιά στο όχημα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ιδέες για δώρα: Τι να πάρεις χωρίς να το σκεφτείς πολύ
Η ανταλλαγή δώρων είναι μια εξαιρετική ανθρώπινη δραστηριότητα! Βέβαια ενώ η λήψη δώρων είναι οικουμενικά ευχάριστη διαδικασία, η επιλογή δώρων προξενεί άγχος σε κάποιους. Αν δυσκολεύεσαι να διαλέξεις δώρα, σου έχουμε μερικές ιδέες!
Ιδέες για δώρα: Τι να πάρεις χωρίς να το σκεφτείς πολύ
