Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό – Καθυστερήσεις στην Εγνατία Οδό

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό μετά από φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 7.30 το πρωί της Τρίτης (14.04.2026) σε φορτηγό. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους. Αναφέρθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά την κίνησή του στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του Σοχού, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φορτηγό είναι σταθμευμένο στη ΛΕΑ και στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξέσπασε η φωτιά στο όχημα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα.