Θεσσαλονίκη: Γέμισε ξανά σκουπίδια ο Θερμαϊκός – Πλαστικά και ηλεκτρικά πατίνια «κολυμπούν» στον βυθό

Γνώριμες εικόνες μας έρχονται από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη όπου και σήμερα (21.04.2026), κάθε λογής σκουπίδι και ηλεκτρικά πατίνια ξεκίνησαν να ξεβράζονται στον Θερμαϊκό.

Η θάλασσα έχει γεμίσει με σκουπίδια και συσσωρευμένα φύκια, συνθέτοντας ένα σκηνικό που προκαλεί αποστροφή. Αν και ο δήμος της Θεσσαλονίκης είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα ηλεκτρικά πατίνια να μην καταλήξουν ξανά στον Θερμαϊκό, όπως φάνηκε από τις σημερινές φωτογραφίες, αρκετά από αυτά συνεχίζουν να βρωμίζουν τον βυθό, μεγαλώνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η κατάσταση δημιουργεί έντονη δυσαρέσκεια τόσο στους κατοίκους της πόλης όσο και στους τουρίστες, που επιλέγουν την παραλία για περίπατο.

Το αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη»

Το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη» έχει ξεκινήσει ήδη την επιχείρηση καθαρισμού ώστε να απομακρυνθούν τα σκουπίδια και να αλλάξει η όψη του παραλιακού μετώπου.

Πληροφορίες από thestival.gr

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέα επιδείνωση του καιρού με μπουρίνια και καταιγίδες έως και την Παρασκευή - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Τα φαινόμενα θα χτυπήσουν αρχικά τα βόρεια και στη συνέχεια θα επεκταθούν προς τα κεντρικά και τα νότια - Αναμένονται κεραυνοί και μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Πλημμύρα
