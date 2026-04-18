Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκονται οι δύο συλληφθέντες για την ψευδή δήλωση πατρότητας νεογέννητου

Σε ανακρίτρια παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ο 48χρονος Έλληνας και η 20χρονη αλλοδαπή στη Θεσσαλονίκη. Το ζευγάρι συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη για ψευδή δήλωση στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη ο οποίος κρατείται για ψευδή δήλωση πατρότητας βρέφους και θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια, φέρει τη δικηγορική ιδιότητα.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο συλληφθέντων δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Η καταγγελία έγινε από το ιατρικό προσωπικό της κλινικής, καθώς οι ενέργειές τους κίνησαν τις υποψίες.

Το μωρό με εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε νεογνολογική κλινική.

Οι δύο συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.