Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι υπάλληλοι της καθαριότητας σώζουν τον άστεγο πριν πέσει στην πρέσα του απορριμματοφόρου

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο «φως» το newsit.gr, από τις στιγμές φρίκης που έζησαν οι υπάλληλοι καθαριότητας τα ξημερώματα της Πέμπτης (23.04.2026) στη Θεσσαλονίκη όταν αντιλήφθηκαν πως άστεγος που κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών, κατέληξε στην πρέσα του απορριμματοφόρου.

Στα πλάνα που σας εξασφαλίσαμε, φαίνεται η στιγμή που οι υπάλληλοι της καθαριότητας αδειάζουν τον πράσινο κάδο επί της οδού Λ. Νίκης στη Θεσσαλονίκη. Ενώ ο κάδος βρίσκεται στον αέρα ώστε τα σκουπίδια να πέσουν στην πρέσα του απορριμματοφόρου, τότε συνειδητοποιούν την παρουσία του άστεγου Ρουμάνου ηλικίας 46 χρόνων.

Σε δευτερόλεπτα αρχίζουν να φωνάζουν και κινούνται νευρικά ενώ σταματούν την διαδικασία συλλογής των σκουπιδιών και σώζουν τον άνθρωπο. Εν τέλει ο άστεγος χτύπησε ελαφρά στο πόδι.

Στα πλάνα φαίνονται οι εργαζόμενοι να τρέχουν πανικόβλητοι, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν το τι συμβαίνει.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπως φαίνεται και στο δεύτερο βίντεο. Οι διάσωστες παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Η ζωή του δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

Όπως αναφέρθηκε στην σχετική ενημέρωση για το σοβαρό περιστατικό, ο άνδρας βρήκε «καταφύγιο» στον κάδο των σκουπιδιών, πιθανόν για να προστατευτεί από την βροχή.

Χάρις στην άμεση αντίδραση των εργαζόμενων, η διαδικασία συλλογής των σκουπιδιών σταμάτησε γρήγορα και ο 46χρονος άνδρας γλίτωσε με μικρά τραύματα στο πόδι.