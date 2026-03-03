Θεσσαλονίκη: Καραμπίνα και ναρκωτικά σε σπίτι στον Δενδροπόταμο, χειροπέδες σε έναν 52χρονο

Επιχείρηση της αστυνομίας στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 52χρονου για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Οι έρευνες της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (03.03.2026) στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σε τέσσερα σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια,

– 8 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 39,2 γραμμαρίων,

– συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 0,70 γραμμαρίων,

– ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και

– 2 ποδήλατα εντός εργοστασιακής συσκευασίας, για τα οποία ερευνάται το νόμιμο της κατοχής τους.

Για την καραμπίνα, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων 52χρονος Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Για τα ναρκωτικά ταυτοποιήθηκε 55χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.