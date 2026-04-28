Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 35χρονου stalker μίας 26χρονης – Είχε φτάσει στο σημείο να μετακομίσει από άλλη πόλη

Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις και τα «μπλοκαρίσματα» σε όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές, ζητούσε επίμονα ανταπόκριση εκφράζοντας επιθυμία για σχέση -ακόμη και για γάμο
Σε σκιά μίας 26χρονης είχε μετατραπεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια ένας 35χρονος στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών για απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης (stalking). Προηγήθηκε μήνυση της νεαρής γυναίκας που οδήγησε την υπόθεση στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Σύμφωνα με την νεαρή γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, όλα άρχισαν το 2022 με την αποστολή μηνυμάτων μέσω social media, τα οποία με τον καιρό έγιναν εκατοντάδες.

Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις και τα «μπλοκαρίσματα» σε όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές -ακόμη και συστάσεις που του έγιναν από την ΕΛ.ΑΣ. όπου απευθύνθηκε η 26χρονη- ο ίδιος συνέχιζε να δημιουργεί τρόπους επικοινωνίας, ζητώντας επίμονα ανταπόκριση και εκφράζοντας επιθυμία για σχέση -ακόμη και για γάμο.

Αγνοώντας πλήρως τη βούληση της γυναίκας, ο 35χρονος, όπως κατέθεσε η ίδια, την παρακολουθούσε συστηματικά, την επισκεπτόταν στον χώρο εργασίας της (παρουσιαζόμενος ως πελάτης), στο γυμναστήριο κι έξω από το σπίτι της. Όπως κατέθεσε η 26χρονη, ο άντρας έφτασε στο σημείο να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη από άλλη πόλη.

Στη μήνυση που υπέβαλε η ίδια, προσκόμισε 90 σελίδες με μηνύματα που απέστειλε ο άντρας στο κινητό της τηλέφωνο. «Σε κάθε απόρριψη η συμπεριφορά του γινόταν πιο έντονη», ανέφερε ο εργοδότης της 26χρονης, καταθέτοντας ως μάρτυρας.

Στην απολογία του, ο 36χρονος παραδέχτηκε ότι ίσως ήταν πιο επίμονος απ’ όσο έπρεπε και ότι αναζητούσε τη γυναίκα στη δουλειά και στο σπίτι της, επειδή τον ενοχλούσε που δεν του απαντούσε. «Θα πληρώσω γι’ αυτό που έκανα», ανέφερε -μεταξύ άλλων- στην απολογία του.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή υπό τους όρους να μην πλησιάζει την 26χρονη σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και της απαγόρευσης επικοινωνίας μαζί της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
77
73
71
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στη ΓΑΔΑ οδηγείται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - «Έχει ψυχικό υπόβαθρο και χρήζει βοήθειας»
Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων
Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα
Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Η επίθεση που σχεδίαζε ο 89χρονος για 1 χρόνο και η απόδραση στην Ιταλία – Έπαιρνε σύνταξη 2600 δολαρίων από τις ΗΠΑ
Στον 89χρονο, είχε γίνει εμμονή το γεγονός οτι δεν έβγαζε σύνταξη απο το ελληνικό κράτος, δεν μπορούσε να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση και θεωρούσε συνυπεύθυνη και την ελληνική Δικαιοσύνη
Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα 37
Newsit logo
Newsit logo