Θεσσαλονίκη: Κατηγορείται πως βίαζε την ανιψιά του από όταν ήταν 5 χρόνων

Το κορίτσι κατήγγειλε πως την βίαζε επί 8 χρόνια
Sad desperate young girl suffering from bulling and harassment at school

Για 8 ολόκληρα χρόνια ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη ένα ανήλικο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη το οποίο κατήγγειλε για βιασμό τον θείο της. Η μικρή κατέθεσε στις αρχές ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά από την τρυφερή ηλικία των 5 χρόνων, εκμεταλλευόμενος το ότι οι γονείς της έχουν φύγει από τη ζωή.

Η υπόθεση βιασμού αποκαλύφθηκε το 2025, όταν η πλέον 14χρονη κοπέλα βρήκε το θάρρος να καταγγείλει στις αρχές τα όσα έζησε. Αποκάλυψε πως ο θείος της -που είχε την επιμέλειά της επειδή οι γονείς της είχαν φύγει από τη ζωή-, την κακοποιούσε για 8 ολόκληρα χρόνια είτε στο σπίτι του στην Θεσσαλονίκη είτε στο εξοχικό του στην Καβάλα.

Αμέσως σχηματίστηκε δικογραφία κατά του 61χρονου και πλέον η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ο φάκελος που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφασίσει για τις επόμενες νομικές ενέργειες.

Ελλάδα
