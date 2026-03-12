Θεσσαλονίκη: Κούρεψε τη 16χρονη κόρη της επειδή ήταν άτακτη – Στο αυτόφωρο η μητέρα

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη αφού μητέρα τσακώθηκε με την κόρη της και επειδή η μικρή ήταν άτακτη την κούρεψε. Η 33χρονη συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Μαζί με τη μητέρα στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη και ο 19χρονος γιος της, αδελφός της 16χρονης. Μάνα και γιος κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατά περίπτωση άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 33χρονη φέρεται να κούρεψε τα μαλλιά της ανήλικης κόρης της. Η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει και σωματικές βλάβες σε βάρος της ίδιας, τόσο από την μητέρα όσο κι από τον αδελφό της.

Οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν από φίλη της ανήλικης και την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης της ΕΛ.ΑΣ. Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Τόσο η 33χρονη όσο και ο 19χρονος παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε ενόψει προσκόμισης ιατροδικαστικής εξέτασης με τους δύο κατηγορούμενους να παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο.