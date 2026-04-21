Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα εκβιαστών «βλέπουν» πίσω από τους πυροβολισμούς στην επιχείρηση – Ο ρόλος του βαρυποινίτη

Ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών χαρακτηρίζουν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20.04.2026) σε επιχείρηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν από άγνωστους στην επιχείρηση στην οδό Βασιλίσσης Όλγα στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες στόχευσαν τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στην τζαμαρία του καταστήματος προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που σας έχουμε εξασφαλίσει, οι σφαίρες δημιούργησαν ολόκληρες τρύπες στα οχήματα, στις τζαμαρίες και στους τοίχους της επιχείρησης.

Από τους πυροβολισμούς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, εξετάζεται αν το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σχετίζεται με το κύκλωμα εκβιαστών, μέλη του οποίου συνελήφθησαν γιατί εκβίαζαν ιδιοκτήτη εταιρείας αυτοκινήτων.

Τις εντολές φέρεται να τους έδινε βαρυποινίτης μέσα από τις φυλακές.

Η αστυνομία ερευνά εάν οι δράστες της επίθεσης συνδέονται και με τον εμπρησμό δυο αυτοκινήτων, από βόμβες μολότοφ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.