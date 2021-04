Τέταρτη μέρα σήμερα που εφαρμόζεται η μέθοδος click away στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Απο τη Δευτέρα που πέρασε οι Θεσσαλονικείς μπορούν να ψωνίζουν και πάλι με ραντεβού, όμως μόνο έξω απο τα καταστήματα.

Το newsit.gr θέλοντας να κάνει έναν απολογισμό για το πως λειτούργησε η αγορά της Θεσσαλονίκης αυτές τις πρώτες μέρες επαναλειτουργίας, μίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Παντελή Φιλιππίδη, ο οποίος αναφέρει: «Το click away επέστρεψε, όμως το λιανεμπόριο δεν μπορεί να δουλέψει έτσι για πολύ καιρό ακόμα. Οι καταστηματάρχες της Θεσσαλονίκης είναι απογοητευμένοι καθώς δεν μιλάμε απλά για πτώση τζίρου, τζίρος δεν υπάρχει ουσιαστικά. Το click away δεν είναι τρόπος για να πουλήσει κάποιος. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει και διάθεση στον κόσμο, ενώ δεν υπάρχουν και χρήματα. Υπάρχει μόνο απογοήτευση. Αν είναι δυνατόν τις επόμενες μέρες, έστω τη Δευτέρα να ανοίξουμε ξανά με click in shop. Ξέρουμε οτι δεν λύνεται το πρόβλημα αλλά είναι ένα πρώτο βήμα».Μέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση παρατηρείται βέβαια και μια σχετικά αυξημένη κίνηση στις τοπικές αγορές, στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, σε αντίθεση με τα καταστήματα του κέντρου».

Ο κ. Φιλιππίδης αναφέρει: «Οι γειτονιές της Θεσσαλονίκης δούλεψαν καλύτερα απο το κέντρο της πόλης αυτές τις πρώτες μέρες. Στις γειτονιές υπάρχει ένα ιδιότυπο click away καθώς εκεί ο κόσμος γνωρίζεται πιο καλά και περνάει πολύ πιο εύκολα να ψωνίσει απο τα καταστήματα. Στα καταστήματα του κέντρου είναι λίγο πολύ πιο απρόσωπα».

Πάντως οι καταστηματάρχες περιμένουν με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις για το πως θα λειτουργούν τα καταστήματα της πόλης από την επόμενη εβδομάδα.

ρεπορτάζ: Άγγελος Λαμπίδης