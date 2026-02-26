Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Μήνυση για καθυστερήσεις στη διενέργεια ιστολογικών εξετάσεων

Οικογένειες των θανόντων από ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια στρέφονται κατά ιατροδικαστή, εγκαλώντας τον για παράβαση καθήκοντος
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Μιχάλης Καραγιάννης

Καθυστερήσεις σε ιστολογικές εξετάσεις που συνδέονται με θανάτους φερόμενης ιατρικής αμέλειας, καταγγέλλουν συγγενείς θανόντων και γι’ αυτόν τον λόγο προσέφυγαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, καταθέτοντας μήνυση.

Οι οικογένειες των θανόντων από ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια στη Θεσσαλονίκη στρέφονται κατά παθολογοανατόμου (ιατροδικαστή), τον οποίο εγκαλούν για παράβαση καθήκοντος και όποιο άλλο αδίκημα προκύψει από την έρευνα των Αρχών.

Ζητούν δε, να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες και κατά παντός άλλου υπευθύνου.

