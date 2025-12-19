Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ο νεαρός είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Photo / Eurokinissi

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης (18.12.2025) καθώς ένας νεαρός μόλις 19 χρόνων σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι 4ου ορόφου.

Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 22:00, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν έχει γίνει γνωστό πως ο 19χρονος έπεσε από τον 4ο όροφο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ο νεαρός είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η πτώση ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου.

