Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης (18.12.2025) καθώς ένας νεαρός μόλις 19 χρόνων σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι 4ου ορόφου.

Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 22:00, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν έχει γίνει γνωστό πως ο 19χρονος έπεσε από τον 4ο όροφο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ο νεαρός είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η πτώση ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου.