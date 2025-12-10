Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025) στη Θεσσαλονίκη με έναν 23χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες με συνέπεια ο άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

