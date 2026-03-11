Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: «Ο οδηγός έτρεχε, έκανε “8αρια” και σκότωσε τον γιο μου», λέει ο πατέρας του 25χρονου

O άτυχος 25χρονος έχασε τη ζωή του ενώ ο φίλος του που βρισκόταν μαζί του στο πεζοδρόμιο έχει τραυματιστεί
Ο 25χρονος που έχασε τη ζωή του
Άγγελος Λαμπίδης

Μία πολύ κακή σκηνή από ταινία θα μπορούσε να είναι το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όμως είναι μία τραγική πραγματικότητα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν νεαρό άνδρα μόλις 25 ετών.

Ο 25χρονος βρισκόταν πάνω στο πεζοδρόμιο όταν ένα αμάξι που διέγραφε μία τρελή πορεία του έκοψε αδόκητα το νήμα της ζωής, στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026), με το τροχαίο δυστύχημα να έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του.

Ο πατέρας του νεαρού μίλησε στο newsit.gr για το περιστατικό και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έχω πάει και εγώ ο ίδιος στο σημείο να δω τι έγινε και να βρω αυτόπτες μάρτυρες. Ο γιος μου ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο μαζί με τον φίλο του. Ο οδηγός ερχόταν από κάτω με πολλά χιλιόμετρα, δεν ξέρω πως, γλίστρησε, έκανε επιτόπου οχτάρια στο σημείο και χτύπησε τα δύο παιδιά. Σκοτώθηκε ο γιος μου και τραυματίστηκε ο φίλος του. Ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα όπως μου είπαν όλοι. Δεν υπάρχει κουράγιο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα», λέει μεταξύ άλλων.

Το αυτοκίνητο που παρέσυρε τους 2 νεαρούς στη Θεσσαλονίκη
Το αυτοκίνητο που παρέσυρε τους 2 νεαρούς στη Θεσσαλονίκη

Το μοιραίο αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 27χρονος. Το όχημα βγήκε από την πορεία του ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς που βρίσκονταν στο σημείο, πιθανότατα περιμένοντας στη στάση λεωφορείου.

Από τη σύγκρουση ο 25χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και υπέκυψε επί τόπου, ενώ ο φίλος του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

