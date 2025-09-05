Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Οδηγός βρήκε δύο μωρά μόνα τους στο δρόμο – Το ένα μπουσουλούσε

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα δύο μωρά είχαν βγει νωρίτερα από το σπίτι, όπου διαμένουν με τους γονείς τους οι οποίοι και συνελήφθησαν
EUROKINISSI
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Δεν πίστευε στα μάτια του ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη όταν είδε στο δρόμο δυο μωρά ενός και δύο ετών.

Τα μωρά κινούνταν μόνα τους και αβοηθήτα στην οδό Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 9.50 το βράδυ της Πέμπτης (04.09.2025) και ήταν εκτεθειμένα σε δρόμο με τη ζωή τους να κινδυνεύει.

Μάλιστα, όπως κατέθεσε ο οδηγός που ειδοποίησε την αστυνομία, το μικρότερο από τα δύο ανήλικα φέρεται να μπουσουλούσε στον δρόμο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα δύο μωρά είχαν βγει νωρίτερα από το σπίτι, όπου διαμένουν με τους γονείς τους.

Τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα τους συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

