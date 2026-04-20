Θεσσαλονίκη: Παραμένει η ποινή του 37χρονου που σκότωσε τη μητέρα του για να την «λυτρώσει»

«Είχε σωματικούς πόνους. Μου το ζητούσε η ίδια να της αφαιρέσω τη ζωή», είχε τονίσει ο δράστης
Την πρωτόδικη ποινή καθείρξεως 8 ετών και 9 μηνών διατήρησε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο στη Θεσσαλονίκη στον 37χρονο από την Πιερία που πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα την 71 ετών μητέρα του για να την «λυτρώσει»,όπως είπε, από τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Ο γιος σκότωσε με καραμπίνα την μητέρα του στις αρχές Απριλίου του 2023 σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή Κορινός στην Πιερία, όπου μετέβησαν από τη Θεσσαλονίκη για βόλτα με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο

Μετά τη δολοφονία ο 37χρονος δράστης επέστρεψε με τη σορό της μητέρας του στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, όπου διέμεναν μαζί, εγκαταλείποντας το άψυχο σώμα της κοντά στα νεκροταφεία της περιοχής.

Ο ίδιος, όπως ισχυρίστηκε, επιχείρησε να βάλει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του χωρίς όμως να τα καταφέρει και περιπλανιόταν επί 20 μέρες σε διάφορες περιοχές μέχρι που εντοπίστηκε στην είσοδο πολυκατοικίας στο Φάληρο Θεσσαλονίκης.

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του ομολόγησε το έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι το έκανε για να «απελευθερώσει» την μητέρα του.

«Με είχε πιάσει αμόκ. Μετά το έγκλημα, ήθελα να αυτοκτονήσω. Δεν είχα το σθένος να το κάνω. Χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ανέβαινα έναν “Γολγοθά” από μικρό παιδί. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έκανα κάτι τέτοιο» ανέφερε ο 37χρονος, απολογούμενος ενώπιον των δικαστών του Εφετείου.

Επιμένοντας στη θέση του περί «λύτρωσης» της μητέρας του, απολογήθηκε ότι την έβλεπε να υποφέρει: «Είχε σωματικούς πόνους. Μου το ζητούσε η ίδια να της αφαιρέσω τη ζωή», είπε και τόνισε πως όταν αποφυλακιστεί θα επισκεφτεί το μνήμα της, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του.

Το πρωτόδικο δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο, δεχόμενο όμως ότι τέλεσε την πράξη του υπό συνθήκες ελαττωμένου καταλογισμού αφού έκανε δεκτή σχετική ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που βεβαίωνε διαταραχές ψυχικής φύσεως.

Επιπλέον του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Ο 37χρονος εκτίει την ποινή του στο ψυχιατρικό κατάστημα κρατουμένων του Κορυδαλλού.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
168
102
101
92
90
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κεφαλονιά: «Ο 23χρονος μου σύστησε τη Μυρτώ σαν φίλη του, είχαμε επικοινωνία με μηνύματα και πριν το μοιραίο βράδυ» – Όσα υποστηρίζει ο 66χρονος για την επικοινωνία του με τη 19χρονη
Την δική του εκδοχή για την τελευταία του επικοινωνία με την αδικοχαμένη Μυρτώ από την Κεφαλονιά παρουσίασε ο 66χρονος από την Πρέβεζα,...
Κεφαλονιά: «Ο 23χρονος μου σύστησε τη Μυρτώ σαν φίλη του, είχαμε επικοινωνία με μηνύματα και πριν το μοιραίο βράδυ» – Όσα υποστηρίζει ο 66χρονος για την επικοινωνία του με τη 19χρονη
Δεσμεύτηκε περιουσία μαμούθ της οργάνωσης με τα λαθραία τσιγάρα: 42 ακίνητα, σκάφη, τάνκερ και ναυτιλιακές στην οργάνωση του «Προέδρου» και του «Πούτιν»
Αμύθητη ακίνητη περιουσία με 42 πολυτελείς κατοικίες, μεζονέτες, βίλες, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο
Ο «θρόνος» με το πρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν 11
