Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Πέντε ανήλικοι κατήγγειλαν ιερέα για σεξουαλική παρενόχληση

Όπως ανέφεραν κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, οι πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε ένα καφενείο και σε ένα σπίτι
Περιπολικό
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi

Πέντε ανήλικα αγόρια κατήγγειλαν ιερέα στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο ιερέας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση είναι 47 ετών, λειτουργεί σε χωριό στον νομό Θεσσαλονίκης και του αποδίδονται πράξεις που έγιναν τον περασμένο Αύγουστο.

«Προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα ανήλικα, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, απευθύνθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφεραν κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, οι πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε ένα καφενείο και σε ένα σπίτι.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo