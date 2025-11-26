Θεσσαλονίκη: Πέντε ανήλικοι κατήγγειλαν ιερέα για σεξουαλική παρενόχληση

Πέντε ανήλικα αγόρια κατήγγειλαν ιερέα στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο ιερέας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση είναι 47 ετών, λειτουργεί σε χωριό στον νομό Θεσσαλονίκης και του αποδίδονται πράξεις που έγιναν τον περασμένο Αύγουστο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα ανήλικα, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, απευθύνθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφεραν κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, οι πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε ένα καφενείο και σε ένα σπίτι.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.