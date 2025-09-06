Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου σε νέες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη – «Δεν θέλουμε επαφές με τους δολοφόνους των παιδιών μας»

Ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, οι οποίες διοργανώνονται σήμερα το απόγευμα (06.09.2025) στην Αθήνα, αλλά και τη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της 89ης ΔΕΘ.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση αναμένεται να ξεκινήσεις στις 19:00 στο Σύνταγμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση στην Πλατεία της ΧΑΝΘ, με συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη να δίνουν το παρών.

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές της χώρες με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

Κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις απηύθυνε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού. «Ζωή χωρίς Οξυγόνο! Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη… Έτσι ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά…» αναφέρει σε ανάρτησή της.

«6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως. Κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια, μέσα απο τον αβάσταχτο πόνο για κάθε απώλεια που ζήσαμε, για κάθε αδικία που κάθε μέρα μας κοστίζει την ψυχική και την σωματική μας υγεία. Αυτό είναι η ζωή μας. Η τόλμη μας να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μας.

Βγαίνουμε στους δρόμους. Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για την πραγματική ζωή, και όχι για την θλιβερή και ψεύτικη ‘πραγματικότητα’ που μας επιβάλλουν με την παρακμή, τη σήψη και το ψέμα. Βγαίνουμε με οδηγό την καθαρότητα και την αγάπη. Η αγάπη για τα παιδιά μας, νεκρά και ζωντανά κινεί βουνά! Η πίστη μας ότι θα τα καταφέρουμε να φτιάξουμε ειρήνη, κινεί βουνά! 6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες. Σε όλη την Ελλάδα» προσθέτει.

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος στα Τέμπη: «Το μήνυμα εδώ πρέπει να είναι πολύ δυνατό. Οι δολοφόνοι των παιδιών μας ήρθαν πάλι εδώ και θα πουν ψέματα στον ελληνικό λαό».

Μητέρα Αφροδίτης Τσιώμα: «Το παιδί μου δεν μπορώ να το φέρω πίσω, αλλά θέλω όταν κοιτάζω τα μάτια της στην φωτογραφία να νιώθω περήφανη ότι έκανα ό,τι έπρεπε. Οι δολοφόνοι του παιδιού μου βρίσκονται εκεί μέσα (στη ΔΕΘ). Όλοι οι πολιτικοί και οι πολίτες εκεί μέσα είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας. Θέλω δικαιοσύνη».

Διαδηλωτές έχουν πλημμυρίσει τον άξονα της Εγνατίας, καθώς πριν από λίγο ξεκίνησε η πορεία από την Καμάρα.

Φοιτητές, εκπαιδευτικοί, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς αντιεξουσιαστές βγήκαν πριν από λίγο στον δρόμο φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης, υπέρ της Παλαιστίνης, για την παιδεία και την υγεία.

Σε ισχύ έχουν τεθεί τα μέτρα της ΕΛΑΣ εν μέσω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων συνδικάτων, εργατικών σωματείων, φορέων, συλλογικοτήτων και απλών πολιτών.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο χώρος περιμετρικά του Βελλίδειου Μεγάρου στην Θεσσαλονίκη, μετατρέπεται σε «φρούριο», με αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα.

Πώς θα λειτουργήσει το Mετρό

Τροποποιήσεις αναμένεται να υπάρξουν και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, ενώ από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 6 σταθμών του μετρό, ύστερα από σχετική εντολή της αστυνομίας.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου» που, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας Thema, θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.

Όσον αφορά την επαναλειτουργία των συγκεκριμένων σταθμών θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από την εταιρεία. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Κλειστός από τις 16:00 ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα»

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα είναι κλειστός από σήμερα στις 4 το απόγευμα και έτσι οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Να σημειωθεί ότι στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Σύνταγμα συγκέντρωση από τον σύλλογο πληγέντων της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς.