Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 45χρονη μετά από τροχαίο με φορτηγό – Άμορφη μάζα το αυτοκίνητό της

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» με πολλαπλά κατάγματα, οδηγήθηκε εσπευσμένα 45χρονη γυναίκα μετά από τροχαίο που είχε στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε το πρωί της Τετάρτης (29.04.2026) στο Φανάρι Αγχιάλου, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, όταν το αυτοκίνητο της 45χρονης συγκρούστηκε για άγνωστο –μέχρι στιγμής- λόγο, με φορτηγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, όλο το μπροστινό τμήμα του οχήματος έχει διαλυθεί.

Άνδρες της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και μετά από ώρα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 45χρονη.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» όπου και νοσηλεύεται. Φέρεται πως έχει υποστεί μόνο κατάγματα αλλά συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.